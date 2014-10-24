Мінекономрозвитку України спростувало повідомлення про скаргу до СОТ на Росію
Офіційна скарга до СОТ подається у разі, якщо двостронні консультації були безрезультатними, а всі інші можливості врегулювання проблеми вичерпали себе.
Україна не могла звертатися зі скаргою до Світової організації торгівлі на заборону Россільгоспнагляду поставляти до Росії українську рослинну продукцію, оскільки такому зверненню мають передувати двосторонні консультації з російською стороною в профільних комітетах СОТ.
Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства економічного розвитку і торгівлі, запит на проведення таких консультацій Україна вже направила до російського пункту запитів СОТ.
«Наступним етапом стануть консультації з метою врегулювання проблеми і розгляду торговельного неспокою в профільних комітетах СОТ, Раді торгівлі товарами і Генеральній раді СОТ», - пояснили в міністерстві.
При цьому в Мінекономрозвитку зазначили, що офіційна скарга до СОТ подається у разі, якщо консультації були безрезультатними, а все інші можливості врегулювання проблеми вичерпали себе.
Читайте такожРосія заборонила поставки овочів і фруктів з УкраїниЯк повідомляв УНІАН, напередодні Міністерство аграрної політики і продовольства України заявило, що Мінекономрозвитку звернулося до СОТ у відповідь на закриття Россільгоспнаглядом російського ринку для українських постачальників рослинної продукції.
Россільгоспнагляд з 22 жовтня заборонив поставку на російський ринок і транзит через територію Росії рослинної продукції з України у зв'язку з нібито багатократними порушеннями українськими експортерами законодавства Митного союзу.
У свою чергу Держветфітослужба України заявила, що Россільгоспнагляд не надав жодних документів, які підтверджують наявність карантинних об'єктів в українській рослинній продукції, що експортується до Росії.
За оцінками Мінагропроду, українські виробники рослинної продукції через заборону Росії на поставку їх товарів до кінця 2014 року можуть втратити 17 млн. дол., а в разі продовження заборони на 2015 рік – 50-60 млн. дол.