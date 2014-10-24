В Україні можуть підвищити закупівельні ціни на цукор на 37%

Міністерство аграрної політики і продовольства пропонує підвищити мінімальну закупівельну ціну на буряковий цукор у 2015/2016 маркетинговому році (МР, вересень 2015 року – серпень 2016 року) на 36,7% порівняно з ціною в поточному сезоні – до 6454,7 грн/тонна.

Згідно з проектом постанови Кабміну, опублікованим на офіційному сайті Мінагропроду, мінімальну закупівельну ціну на цукровий буряк у наступному сезоні пропонується підвищити на 29,8% - до 445,9 грн/т.

Крім того, Мінагропрод пропонує зменшити квоту на постачання цукру на внутрішній ринок (квота «А») в 2015/2016 МР до 1,720 млн. тонн з 1,811 млн. тонн, визначених на 2014/2015 маркетинговий сезон.

Читайте такожУкраїна збільшила виробництво цукру в 6 разівЯк повідомляв УНІАН, мінімальні закупівельні ціни на цукор на 2014/2015 МР Кабмін підвищив на 1% - до 4,7 тис. грн/т. Мінімальні ціни на буряк цього сезону затверджені на рівні 343,55 грн/т, що на 1,6% більше, ніж роком раніше.

Мінагропрод прогнозує зростання обсягів виробництва цукру в Україні в 2014/2015 МР до 1,7 млн. тонн з 1,2 млн. тонн у попередньому сезоні.