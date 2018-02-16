У Мінагропроді повідомили, як забезпечать розвиток стагнуючих галузей агросектору

Сума держпідтримки буде розподілена по пропорціям 4-1-1-0,3 на тваринництво - компенсацію вартості сільгосптехніки - підтримку фермерства - садівництво.

Державна підтримка аграрного сектора України у 2018 році в розмірі 6,3 мільярда гривень дозволить забезпечити тривалий ефект зростання стагнуючих зараз галузей, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на першого заступника міністра Максима Мартинюка.

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"Загальна сума держпідтримки буде розподілена по пропорціям 4-1-1-0,3 на тваринництво - компенсацію вартості сільгосптехніки - підтримку фермерства - садівництво", - повідомив Мартинюк, зазначивши, що Мінагропрод має намір скрупульозно моніторити ефективність програм і готовий вдаватися до їх оперативної корекції у випадку їх недостатньої ефективності.

Мартинюк зазначив, що за програмою підтримки садівництва та виноградарства (300 мільйонів гривень) очікується в кінці року вийти на показник більше 3 тисяч га нових садів і виноградників.

"1 мільярда гривень на компенсацію 25% вартості сільгосптехніки - це можливість 20%-го зростання українського сільгоспмашинобудування та модернізації фермерських господарств", - сказав заступник міністра.

За його словами, один з прогнозованих результатів програми розвитку фермерства (майже 1 мільярд гривень) - збільшення кількості фермерських господарств та їх об'єднання в кооперативи шляхом співфінансування бізнес-проектів (до 70% вартості обладнання).

Мартинюк зазначив, що серед ефектів від програми підтримки тваринництва, збільшення поголів'я ВРХ, поліпшення генетики і підвищення продуктивності, збільшення пропозиції м'яса на внутрішньому ринку, зростання обсягів виробництва молока.

Він повідомив, що особливості нинішніх програм - максимальне спрощення, дебюрократизація процедур і мінімізація участі чиновників у процесі розподілу завдяки залученню до нього фінансових установ. "Важливий елемент реалізації більшості програм держпідтримки - тісне партнерство з банками, які виступають своєрідними аудиторами одержувача", - резюмував Мартинюк.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого Кабінет Міністрів України схвалив програми підтримки аграрного сектора за ключовими напрямками в рамках Державного бюджету на 2018 рік. Загальна сума підтримки складе 6,3 мільярда гривень проти 5,5 мільярда гривень минулого року.