У 2017 році сільськогосподарські підприємства Житомирщини на 99% сплатили орендну плату за паї - ОДА

Сума виплаченої орендної плати у 2017 році перевищує аналогічний показник 2016 року на 246,0 мільйонів.

За оренду земельних ділянок та паїв за 2017 рік сільськогосподарські підприємства Житомирщини виплатили 852,9 млн грн, що становить 99,1% від нарахованої плати.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані управління агропромислового розвитку.

"У 2017 році сільськогосподарські підприємства області уклали із власниками земельних часток (паїв), земельних ділянок 211 тис. договорів оренди на площу 588,7 тис. га землі. Середній розмір земельного паю в області складає 2,76 га", - сказано у повідомленні.

Станом на лютий 2018 року за орендовані земельні частки (паї) та земельні ділянки за 2017 рік із нарахованих 860,5 млн грн підприємства вже виплатили людям 852,9 млн грн.

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Сума виплаченої орендної плати у 2017 році перевищує аналогічний показник 2016 року на 246,0 млн грн, або на 40,5%.

Розрахунки з орендодавцями проводились в основному у грошовій формі та зерном. В області 78% орендної плати, або 665,5 млн грн, виплатили грошима, 18% (151,8 млн грн) – зерном, причому селянам видано 43,0 тис. тонн зерна. Решту ж плати – 4%, або 35,6 млн грн – видали іншою продукцією та послугами.

Повністю завершили розрахунки підприємства Любарського, Ружинського, Чуднівського, Романівського, Новоград-Волинського, Житомирського, Черняхівського, Баранівського, Народицького та Брусилівського районів, а інші райони ще розраховуються з людьми.