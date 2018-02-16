Весняна посівна подорожчає на чверть і обійдеться аграріям у майже 130 мільярдів

Інфляція, зростання витрат на оренду землі, а також значне підвищення цін на виробничі ресурси призведуть до подорожчання посівної.

Орієнтовна вартість весняної посівної кампанії 2018 року підвищиться на 23% до попереднього року до приблизно 127 млрд грн, повідомила прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) з посиланням на експерта аграрних ринків Петра Лахая.

Читайте такожУкраїна за рік зібрала більше 61 мільйона тонн зерна

За повідомленням служби, основними причинами подорожчання посівної є підвищення цін на основні виробничі ресурси, зокрема, зростання витрат на добрива становило 33%, на пально-мастильні матеріали - 29% і на насіння - 17%.

Крім того, зростання витрат на оренду землі й інфляція також вплинули на подорожчання посівної.

Основу весняної посівної складатимуть чотири культури, на які припадає 92% всіх витрат. На посівну соняшнику буде витрачено 46 млрд грн, на кукурудзу 42 млрд грн, на сою 19 млрд грн і 10 млрд грн на ярий ячмінь, йдеться в повідомленні.

Українські аграрії під урожай озимих культур 2017 року засіяли 7,8 мільйона га, з них 5,9 млн га зайняла озима пшениця, 0,9 млн га - озимий ріпак, 0,8 млн га - озимий ячмінь і майже 0,2 млн га озиме жито.