У Мінагропроді відзвітували про стан озимих зернових

Посіви озимих зійшли на 99,6% площ, велика частина знаходиться в доброму та задовільному стані.

Озимі зернові культури в Україні станом на середину лютого зійшли на 99,6% з 7,3 млн га засіяних площ, причому в хорошому і задовільному стані знаходиться озимі майже на 6,3 млн га (87%), повідомив виконуючий обов'язки міністра аграрної політики Максим Мартинюк на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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За його словами, сходи озимого ріпаку отримано на 99% площ з 1 млн га засіяних, з них в доброму та задовільному стані знаходяться 884,6 тис. га (89%).

Такі дані, вважає Мартинюк, дають можливість зробити обережний прогноз, що перезимівля в нинішньому році пройде без значних втрат.

«Зрозуміло, що дані не остаточні, подальший стан посівів буде залежати від погодних умов. Але можемо дати попередній обережний прогноз, що перезимівля пройшла успішно, без вагомих втрат», - написав міністр.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Державної служби статистики, українські аграрії під урожай озимих культур і зеленого корму 2017 року засіяли 8,1 млн га, що на 3,8% більше, ніж минулого року. При цьому площі під зернові культури збільшилися на 1,5% – до 7,3 млн га.