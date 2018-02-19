Борщовий набір за рік подорожчав на третину

Лідером з подорожчання став буряк, додавши за ціною одразу 37% вартості.

Ціни на овочі на українському ринку за станом на кінець січня 2018 року порівняно з січнем минулого року зросли в середньому на 35%, або на 8,1 гривні - до 31,4 гривні, повідомив директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Якщо загалом оцінити вартість овочевий кошика, то на кінець січня 2018 року вона склала 31,4 гривні, тоді як рік тому її вартість становила 23,3 гривні. Тобто індекс овочевий кошика за рік зріс на 35%, або 8,1 гривні", - написав експерт.

Він повідомив, що в овочевий набір кошика увійшли буряк, капуста, картопля, морква і цибуля, куплені по кілограму. Всі овочі за рік подорожчали від 5% до 73%.

Дорошенко зазначив, що буряк є безумовним чемпіоном за подорожчання - 73%. Морква стала дорожче на 64%, цибуля - на 24%, капуста - на 22%, а картопля - всього на 5%.

"Порівняно з минулим роком буряк додала в ціні 3 гривні за кілограм, морква - 2,8 гривні, цибуля - 1,1 гривні, капуста - 0,9 гривні, а картопля - 0,3 гривні. На кінець січня кілограм буряка можна було купити в середньому за 7,1 гривні за кілограм, морква - по 7,2 гривні, цибулі - по 5,7 гривні, капусти - по 5 гривень, і картоплі - по 6,4 гривні", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в січні 2018 року прискорилася в річному вираженні до 14,1% до 13,7% місяцем раніше.

Національний банк прогнозує зниження інфляції в Україні на кінець 2018 року до 8,9%, що практично відповідає урядовим прогнозом на рівні 9%.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду і Світового банку, інфляція в Україні в поточному році сповільниться до 7%.