Аграрії збережуть посівну площу на рівні минулого року – 54% займуть зернові

На зернові культури припадатиме 14,6 млн га всіх посівних площ.

Аграрії України збережуть посівну площу під урожай 2018 року в межах 27,2 млн га, що відповідає площам посіву у 2017 році, повідомив перший заступник глави Міністерства аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, на зернові культури припадатиме 14,6 млн га всіх посівних площ (54%), що відповідає нормативам оптимального співвідношення культур у сівозмінах.

Як раніше повідомляв УНІАН, під урожай озимих 2017 року аграрії засіяли зерновими 14,3 млн га (включаючи 7,3 млн га під озимими). Загальна площа посіву сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становила 26,9 млн га, що на 152 тис. га більше за показник 2016 року.