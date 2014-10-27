Слідом за овочами Росія заборонила і м'ясо з Молдови

"27 жовтня ми закриваємо все м'ясо за результатами інспекції в Молдові", - повідомив ТАСС керівник служби Сергій Данкверт.

Керівник відомства зазначив, що перевірку Россільгоспнагляд проводив спільно з білоруськими колегами. "Це в основному йшло на Білорусь, так як у них більш ліберальний режим контролю", - пояснив співрозмовник агентства.

Данкверт зазначив, що в ході перевірки встановлено випадки поставок через Молдову небезпечної м'ясної продукції, зокрема купленої на звичайних сільських ринках.

"Виявлені випадки поставки з Молдови м'яса невстановленого походження, небезпечного у ветеринарно-санітарному відношенні", - пояснив він. Також встановлено випадки недостовірної ветсертификації м'ясної продукції. На ряді молдавських підприємств виявлено невідповідність їх виробничих можливостей і обсягів відправленого в Росію м'яса, повідомив він результати інспекції.

Россільгоспнагляд ввів з 18 липня тимчасові обмеження на ввезення до Росії свіжих фруктів з Молдови, мотивуючи ці заходи недотриманням російського законодавства у сфері якості та захистом інтересів споживачів.