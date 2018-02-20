Україна збільшила виробництво цукру
Українські цукрові заводи завершили поточний сезон цукроваріння, який стартував 30 серпня 2017 року, і виробили за його підсумками 2,14 мільйона тонн цукру, що на 6,5% більше в порівнянні з торішнім показником, повідомила прес-служба асоціації цукровиробників "Укрцукор".
Читайте такожАграрії забезпечили понад 41% українського експорту - експерт
"Виробничий сезон завершений. 46 цукрових заводів наварили 2,14 мільйона тонн цукру, що на 6,5% більше порівняно з минулим роком. Варто зазначити, що збільшення виробництва цукру могло бути ще більшим, проте погодні умови в період вегетації не сприяли збільшенню врожайності цукрових буряків. В результаті маємо низькі показники цукристості та виходу цукру", - процитувала прес-служба керівника аналітичного відділу асоціації "Укрцукор" Руслану Бутило.
За її словами, зростання виробництва пов'язане із збільшенням посівних площ під цукровим буряком і запуском ще чотирьох цукрових заводів до торішнім 42.
Згідно з повідомленням прес-служби, лідером по виробництву залишилася Вінницька область - 445,6 тисячі тонн цукру. Другу позицію посіла Хмельницька область - 290,2 тисячі тонн. Замикає трійку найбільших виробників Тернопільська область - 283,5 тисячі тонн цукру.
Крім того, за словами Бутило, за рахунок планових модернізацій цукрових заводів вдалося збільшити виробництво цукру I-ї категорії.
"В 2017-2018 МР виробництво цукру I-ї категорії займає 50% порівняно з торішніми 30% у загальній структурі виробництва", - зазначила вона.
Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Мінагропроду, українські аграрії в ході весняної посівної кампанії 2017 року посіяли цукровий буряк на 313 тисяч га.
За інформацією асоціації "Укрцукор", українські цукрові заводи за минулий сезон цукроваріння, який стартував 20 серпня 2016 року і завершився 11 січня 2017 року, переробили 13,7 мільйона тонн цукрових буряків, з якої справили 2,01 мільйона тонн цукру, при тому, що потреба українського внутрішнього ринку в 2017 році оцінюється в 1,54 мільйона тонн.
У 2016 році виробництво цукрової сировини збільшилося порівняно з попереднім роком на 30%, виробництво цукру – на 40%.