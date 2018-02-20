Україна збільшила виробництво цукру

Зростання виробництва цукру пов'язане зі збільшенням посівних площ та запуском ще чотирьох цукрових заводів на додаток до торішнім 42.

Українські цукрові заводи завершили поточний сезон цукроваріння, який стартував 30 серпня 2017 року, і виробили за його підсумками 2,14 мільйона тонн цукру, що на 6,5% більше в порівнянні з торішнім показником, повідомила прес-служба асоціації цукровиробників "Укрцукор".

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"Виробничий сезон завершений. 46 цукрових заводів наварили 2,14 мільйона тонн цукру, що на 6,5% більше порівняно з минулим роком. Варто зазначити, що збільшення виробництва цукру могло бути ще більшим, проте погодні умови в період вегетації не сприяли збільшенню врожайності цукрових буряків. В результаті маємо низькі показники цукристості та виходу цукру", - процитувала прес-служба керівника аналітичного відділу асоціації "Укрцукор" Руслану Бутило.

За її словами, зростання виробництва пов'язане із збільшенням посівних площ під цукровим буряком і запуском ще чотирьох цукрових заводів до торішнім 42.

Згідно з повідомленням прес-служби, лідером по виробництву залишилася Вінницька область - 445,6 тисячі тонн цукру. Другу позицію посіла Хмельницька область - 290,2 тисячі тонн. Замикає трійку найбільших виробників Тернопільська область - 283,5 тисячі тонн цукру.

Крім того, за словами Бутило, за рахунок планових модернізацій цукрових заводів вдалося збільшити виробництво цукру I-ї категорії.

"В 2017-2018 МР виробництво цукру I-ї категорії займає 50% порівняно з торішніми 30% у загальній структурі виробництва", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Мінагропроду, українські аграрії в ході весняної посівної кампанії 2017 року посіяли цукровий буряк на 313 тисяч га.

За інформацією асоціації "Укрцукор", українські цукрові заводи за минулий сезон цукроваріння, який стартував 20 серпня 2016 року і завершився 11 січня 2017 року, переробили 13,7 мільйона тонн цукрових буряків, з якої справили 2,01 мільйона тонн цукру, при тому, що потреба українського внутрішнього ринку в 2017 році оцінюється в 1,54 мільйона тонн.

У 2016 році виробництво цукрової сировини збільшилося порівняно з попереднім роком на 30%, виробництво цукру – на 40%.