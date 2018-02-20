Український агроекспорт в ЄС зріс майже на третину - до 5,5 мільярда євро

Імпорт агропродовольчої продукції з ЄС до України за минулий рік в грошовому вираженні зріс на 16% і становив 1,8 млрд євро.

Виручка від експорту агропродовольчої продукції з України до країн Європейського Союзу в 2017 році зросла порівняно з минулим роком на 27%, або на 1,2 млрд євро, і становила 5,52 млрд євро, говориться в останньому щомісячному торговому звіті, обнародуваному Європейською комісією.

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За даними Єврокомісії, Україна увійшла в ТОП-5 експортерів країн Євросоюзу за підсумками минулого року, поступившись Бразилії (11,8 млрд євро), США (11 млрд євро) і Аргентині (5,7 млрд євро). П'ятірку лідерів замикає Китай, виручка якого від аграрного експорту в ЄС станвоила 5,4 млрд євро.

Разом з тим, згідно з даними звіту, імпорт агропродовольчої продукції з ЄС в Україну за минулий рік зріс у грошовому вираженні на 16%, або на 250 млн євро - до 1,8 млрд євро.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, виручка від експорту української аграрної продукції в 2017 році збільшилася на 16,3% порівняно з 2016 роком і становила понад 17,9 млрд дол. Трійку лідерів експорту українських аграрних і харчових товарів очолюють зернові культури з часткою 36,2%, друге місце посідають рослинні олії - 25,1% і третє - насіння олійних культур із часткою в структурі 11,3%.

У 2017 році Україна експортувала агропродукцію до країн Азії (42,6%), Європейського Союзу (32,4%), африканських країн (14,2%), СНД (7,6%), США (0,4%) та інших країн (2,8%).