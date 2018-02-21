Україна продовжує боротися з чумою свиней
Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів планує до кінця 2018 року зменшити захворюваність африканською чумою свиней (АЧС) на 30-40%, повідомив голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа на прес-конференції.
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За його словами, зменшенню кількості спалахів АЧС сприятимуть профілактика і посилення моніторингу в дикій фауні, а також спрощений порядок відшкодування майнової шкоди у разі виявлення АЧС, посилення ветеринарно-санітарного контролю та посилення активності заходів із локалізації і ліквідації захворювання.
«Зараз ми працюємо над питанням про запровадження в Україні європейської практики, коли за знайдений труп дикого кабана передбачено відшкодування. Це істотно збільшує ефективність пошуку вірусу в дикій фауні і дасть додатковий позитивний ефект у боротьбі з цим захворюванням», - зазначив Лапа.
Як повідомляв УНІАН, за даними Держпродспоживслужби, з початку 2018 року станом на 20 лютого було зареєстровано 31 спалах АЧС. Всього з 2012 року в Україні було зареєстровано 326 спалахів АЧС, з них 163 випадки в 2017 році.
Лапа раніше заявляв, що Україна до 2020 року втратить понад 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 млрд грн, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться.
Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не представляє. Захворювання передається під час прямого контактв хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.