М'ясо в Україні за рік подорожчало на 40% - експерт

Порівняно з минулим роком свинина додала в ціні 39 гривень за кг, сало – 32 гривні, яловичина – 26 гривень, ковбаса варена і філе курки - по 21 гривні, а курка в тушці – 13 гривень.

Вартість м'ясної кошика в середньому по Україні на кінець січня 2018 року становила 529 гривень, що на 40%, або на 152 гривні, перевищує її вартість роком раніше, повідомив директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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Він зазначив, що в м'ясну кошик увійшли всі види м'яса і ковбасних виробів, що підлягають державному моніторингу, а саме свинина, яловичина, сало, куряча тушка і філе, варена ковбаса 1-го ґатунку.

"Всі види м'яса подорожчали за рік від 29% до 80%, а саме: сало - на 80%, свинина - на 55%, ковбаса варена – на 34%, курка в тушці - на 31%, філе курки - 30%, яловичина - на 29%", - написав Дорошенко.

За його словами, порівняно з минулим роком свинина додала в ціні 39 гривень за кілограм, сало – 32 гривні, яловичина – 26 гривень, ковбаса варена і філе курки - по 21 гривні, а курка в тушці – 13 гривень.

"На кінець січня кілограм яловичини з кісткою можна було купити в середньому за 117 гривень, свинини - 110 гривень, філе курки - 92 гривні, варену ковбасу - 83 гривні, сало - 72 гривні, а тушку курки - по 55 гривень", - зазначив експерт.

Він написав, що за оцінками Української асоціації постачальників торговельних мереж, продуктова інфляція продовжує штовхати вгору загальну інфляцію в країні, і ця тенденція не зміниться до кінця 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в січні 2018 року прискорилася в річному вираженні до 14,1% до 13,7% місяцем раніше.