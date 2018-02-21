МХП: Свідома прозорість у веденні бізнесу

7 березня агропромисловий холдинг МХП звітуватиме про свої фінансові результати 2017 року. Керуючись принципами прозорості та соціальної відповідальності, компанія щоквартально оприлюднює фінансові результати, звітуючи перед державою та громадськістю.

Традиційно МХП проведе конференц-дзвінок для інвесторів та аналітиків в день оголошення результатів о 16:00 за київським часом. Деталі дзвінка будуть опубліковані за тиждень, 28 лютого. Деталізована фінансова звітність буде оприлюднена 7 березня на офіційному сайті МХП.

«Побудувати процвітаючу державу з розвиненою економікою в умовах тотального засилля «чорних» і «сірих» зарплат неможливо за визначенням. Адже за кожного «підприємця», що приховує результати своєї економічної діяльності, чесним і свідомим громадянам доведеться сплатити зі своєї кишені за утримання та функціонування медичних, освітніх закладів, а також закладів соціальної сфери. Тільки свідоме прийняття та дотримання принципів прозорості та відповідального ведення бізнесу дозволить побудувати сильну в економічному плані та стабільну фінансово країну», — повідомляє Ксенія Прожогіна, директор департаменту управління персоналом та комунікацій МХП.

Активний розвиток українського сільського господарства в цілому і агрохолдингу МХП зокрема продемонструвало той факт, що великі компанії здатні ставати галузевими лідерами національного значення, стабільно виплачуючи своїм співробітникам «білі» зарплати, а державі — всі належні податки. Підприємства Групи МХП надають своїм співробітникам конкурентоспроможні зарплати і європейські умови праці, а також розвивають інфраструктуру регіонів та спонсорують важливі соціально-орієнтовані проекти в місцях розташування своїх виробничих потужностей.

Можливо, позитивний приклад великого бізнесу підштовхне малих і середніх підприємців до виходу з тіні, адже для економіки країни і окремих громадян співпраця завжди вигідніше боротьби. Тоді в Україні буде зроблений ще один крок на шляху до побудови суспільства, заснованого на взаємній довірі та повазі до законів.

За підсумками 2017 року МХП визнано одним з найкращих роботодавців України за версією таких авторитетних видань як «Бізнес», «Фокус», а також міжнародного HR-порталу HeadHunter. Агрохолдинг також визнано роботодавцем року українського агросектору.

МХП забезпечує робочими місцями понад 28 тисяч українців.

Інформаційна довідка

МХП – провідний виробник курятини в Україні з найбільшою долею на ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів. МХП володіє та контролює всі етапи виробництва курятини: від вирощування зернових і олійних культур, виробництва комбікормів до виробництва інкубаційних яєць та вирощування бройлерного поголів’я, переробки, збуту, дистрибуції та продажу м’яса птиці (зокрема через партнерські брендовані точки). Вертикальна інтеграція зменшує залежність МХП від постачальників і цін на сировину. Крім економічної ефективності, вертикальна інтеграція дозволяє МХП втілювати сувору політику біобезпеки, контролювати якість сировини і кінцеву якість, а також безпечність продукції до точок продажу. Для підтримки продажів МХП контролює дистрибуторську мережу, яка складається з 11 дистрибуційних центрів у великих містах України. МХП використовує власні вантажівки для доставки своєї продукції, що знижує загальні транспортні витрати і час доставки.

МХП також займає провідну позицію в рослинництві: кукурудзу МХП вирощує для виробництва комбікормів, а інші культури – пшеницю, ріпак тощо – продає третім особам. МХП орендує сільськогосподарські угіддя, які розташовані здебільшого в родючих чорноземних регіонах України.

З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером MHPC.