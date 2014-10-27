Україна вже експортувала 11,2 млн тонн зерна

Українські аграрії до 27 жовтня з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2014 – червень 2015) експортували 11,2 млн. тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

За даними міністерства, обсяг експорту пшениці до сьогоднішньої дати становив 6,3 млн. тонн, кукурудзи – 1,6 млн. тонн, ячменю – 3,2 млн. тонн, інших зернових – 137 тис. тонн.

Крім того, до 27 жовтня на кораблі завантажено 296 тис. тонн зернових.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод прогнозує, що українські аграрії в 2014 році зможуть зібрати 60,5-64,4 млн. тонн зернових і зернобобових культур проти 63 млн. тонн у 2013 році.

Експорт зернових з України в 2013/2014 МР становив 32,4 млн. тонн, що на 42% більше, ніж попереднього сезону.