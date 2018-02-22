Держгеокадастр готовий до запуску єдиної системи геоданих в Україні цього року

Забезпечення широкого доступу до інформації через єдиний геопортал дозволить багатьом галузям економіки та державним установам підвищити ефективність роботи, знизивши витрати на пошук даних.

Державне агентство з питань геодезії, картографії і кадастру України (Держгеокадастр) за фінансової та технічної підтримки уряду Японії і японського агентства з міжнародного співробітництва (JICA) готове до впровадження Національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД) в Україні вже в 2018 році, однак для запуску проекту необхідне прийняття Верховною Радою України відповідного законопроекту.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на презентації керівник проекту по створенню проекту НІГД, перший заступник голови Держгеокадастра Людмила Шемелинець.

"На сьогоднішній день завдяки нашим японським колегам допрацювали проект закону про створення Національної інфраструктури геопросторових даних. Законопроект вже внесений у Верховну Раду, і ми будемо всіляко сприяти якнайшвидшому розгляду законопроекту, доводячи важливість цієї системи для України і для подальшого співробітництва з міжнародними колегами", - зазначила Шемелинець.

Заступник глави Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева, також присутня на презентації, висловила подяку японським колегам за співпрацю і заявила, що наступним етапом проекту буде його розширення на всю територію України.

"Ми щиро вдячні нашим колегам з Японії за підтримку. Завдяки міжнародної допомоги, як фінансової, так і експертної, ми розраховуємо розширити створений прототип на всю територію України вже цього року. Я впевнена, що цей проект матиме величезний успіх", - зазначила Трофімцева.

Вона також повідомила, що забезпечення широкого і зручного доступу до інформації через єдиний геопортал дозволить багатьом галузям економіки та державним установам підвищити ефективність роботи, знизивши витрати на пошук даних.

Надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Шигекі Сумі, також присутній на презентації, зазначив, що в рамках проекту по створенню НІГД японська сторона надсилала фахівців у цій сфері, забезпечувала обладнанням і проводила тренінги для українців в Японії. Він також висловив надію, що набуті знання і технології зроблять внесок у розширення і функціонування НІГД по всій території України.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році представники Державного земельного агентства (з 2014 року - Держгеокадастр) та Японське агентство міжнародного співробітництва домовилися про співпрацю в рамках реалізації технічного проекту зі створення в Україні Національної інфраструктури геопросторових даних на основі Державного земельного кадастру.

У листопаді 2014 року Україна отримала повідомлення від японських колег про схвалення заявки на отримання технічної допомоги в реалізації цієї мети.

Проект технічної допомоги "Створення Національної інфраструктури геопросторових даних в Україні" реалізується з вересня 2015 року. Донор проекту - уряд Японії через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA). Бенефіціар проекту - Госгеокадастр, реципієнт - ДП "Центр державного земельного кадастру". Виконавці - консалтингові компанії "Kokusai Kogyo Ltd", "PASCO Corporation". Бюджет проекту - близько 2,6 мільйона доларів США), строк реалізації 2,5 року.

Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) - це найбільша в світі агентство двостороннього розвитку, надає технічну підтримку, пільгові кредити та грантову допомогу у різних сферах діяльності. Проекти за підтримки JICA реалізуються в більш ніж 150 країнах світу.