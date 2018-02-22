Губернатор Одещини звернувся до Гройсмана, аби зупинити корупцію в земельній сфері

Зокрема Максим Степанов пропонує внести зміни до Податкового кодексу щодо рівня ставки земельного податку для сільськогосподарських угідь.

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов звернувся до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана із пропозицією внести зміни до Податкового кодексу. Йдеться про зміну рівня ставки земельного податку для сільськогосподарських угідь.

Про це голова Одеської обласної державної адміністрації повідомив у соціальній мережі Facebook.

Як зазначається у зверненні, в законодавстві України передбачено широкий спектр розміру ставки земельного податку, що встановлюється органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Однак, як показує практика, у більшості випадків ставка земельного податку встановлюється на мінімальному рівні.

Наразі ставка земельного податку складає 0,3-1% від нормативної оцінки землі й при оподаткуванні застосовується найнижча ставка. Губернатор пропонує визначити ставку на рівні 1% та більш ґрунтовно підходити до контролю щодо сплати цього податку, адже зараз місцеві бюджети недоотримують значні кошти через ухиляння від сплати податку.

«Під час зустрічі з фермерами регіону, вони розповіли про так званих "нелегальних аграріїв", які не оформлюють оренду землі та не сплачують податки. Отримуючи прибуток, вони "придушують" легальних фермерів. Тож, разом із фермерами ми розробили пропозиції щодо внесення змін у Податковий кодекс. Йдеться про вдосконалення механізму встановлення ставки земельного податку», — підкреслив голова Одеської обласної державної адміністрації.

Також у зверненні Максим Степанов звертає увагу на те, що ефективне користування землею передбачає не лише збільшення обсягів виробництва, але й утворення робочих місць на селі, покращення місцевої інфраструктури тощо. Задля цього необхідне вдосконалення механізму встановлення ставки земельного податку, наповнення місцевих бюджетів додатковим фінансовим ресурсом і недопущення корупційних ризиків при встановленні ставки земельного податку.

«Маємо ряд змін, які хочемо внести в Податковий кодекс. Я звернувся до прем’єр-міністра та народних депутатів, аби вони підтримали наші пропозиції. Наші ідеї спрямовані на виведення аграрного сектору з тіні та наповнення місцевих бюджетів», — наголосив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.