В Україні виявили ще один випадок чуми свиней

АЧС виявили у диких свиней на території одного з мисливських угідь в Чернігівській області.

У Чернігівській області зафіксовано черговий випадок небезпечного вірусного захворювання – африканської чуми свиней (АЧС).

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Про це УНІАН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

Згідно з повідомленням, поблизу с. Южне Ічнянського району на території мисливського угіддя ТОВ МРП «Ічня» 21 лютого під час проведення депопуляції диких кабанів виявлено трьох загиблих диких свиней.

З метою проведення дослідження на інфекційні хвороби були відібрані патологоанатомічні матеріали і направлені до Київського державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Учора за результатами дослідження підтверджено діагноз «африканська чума свиней».

23 лютого планується проведення засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії при Ічнянській РДА щодо затвердження плану заходів з ліквідації та недопущення розповсюдження захворювання.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держпродспоживслужби, з початку 2018 року, станом на 20 лютого, в Україні була зареєстровано 31 спалах АЧС. Всього з 2012 року в Україні було зареєстровано 326 спалахів АЧС, з них 163 випадки в 2017 році.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не представляє. Захворювання передається під час прямого контакту хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.