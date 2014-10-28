Пільгове оподаткування аграріїв можуть зберегти до 2018 року

Режим пільгового оподаткування агропромислового комплексу може бути збережений до 2017-2018 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав у ході інвестиційного форуму SP Advisors "Fresh look at Ukraine" голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус.

"Нам необхідно залишити ці пільги на певний період – чи то до 2017 року, чи то до 2018 року. Після цього періоду ми перейдемо на загальну систему оподаткування", - сказав Білоус.

За його словами, в перспективі Україні потрібно буде відійти від систем пільгового оподаткування окремих галузей економіки, оскільки більшість пільг використовується не за призначенням.

Читайте такожЯценюк пропонує компенсувати аграріям половину відсотків за кредитамиЯк повідомляв УНІАН, згідно з останньою редакцією меморандуму між Україною і МВФ, скорочення пільг з ПДВ для аграріїв відбудеться вже в 2015 році. Проте прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у жовтні вкотре заявив, що Кабінет міністрів не змінюватиме систему оподаткування аграріїв на 2015 рік.

До цього в Мінфіні розроблялося кілька варіантів реформування системи оподаткування АПК, які передбачали збереження податкових пільг тільки для тих агропідприємств, чий земельний банк і річний оборот не перевищують певну норму (варіюється залежно від варіанта реформи). Аграрії розкритикували всі пропозиції Мінфіну.

Довідка УНІАН. Режим пільгового оподаткування для сільгоспвиробників діє в Україні з 1998 року. Він включає в себе фіксований сільгоспподаток, акумуляцію сільгосппідприємствами коштів ПДВ, а також підтримку тваринницьких господарств за рахунок перерахування ПДВ переробних компаній.