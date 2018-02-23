Чума свиней: небезпечне захворювання зафіксували одразу в трьох областях

Хвороба виявлена у домашніх свиней та диких кабанів в Донецькій, Миколаївській та Чернігівській областях.

У Донецькій, Миколаївській і Чернігівській областях зафіксовано чергові спалахи небезпечного вірусного захворювання - африканської чуми свиней (АЧС).

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Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

Згідно з повідомленням, у Донецькій області, на території мисливських угідь Петровського сільської ради між с. Петрівка і с. Кирилівка (Волноваський район) були виявлені два трупи домашніх свиней.

Також наголошується, що в Миколаївській області захворювання і загибель свиней були зареєстровані в особистому підсобному господарстві м. Нова Одеса.

При дослідженні в обох випадках було виявлено ДНК вірусу АЧС.

Крім того, в Чернігівській області на території мисливських угідь мисливсько-рибальського підприємства "Ічня" близько с. Південне (Ічнянський район) було виявлено три трупи диких кабанів.

При дослідженні були відібрані проби біоматеріалу було виявлено ДНК вірусу АЧС.

Відзначається, що в осередках захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2018 року в Україні було зареєстровано 18 спалахів АЧС. Всього з 2012 року в Україні було зареєстровано 326 спалахів АЧС, з них - 163 випадки тільки за 2017 рік.

Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа раніше заявляв, що Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не представляє. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.