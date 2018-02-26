Експерти запевняють, що різке похолодання в Україні не загрожує озимим культурам

Прийдешні снігопади, які пройдуть в Україні з 27 лютого, сприятливо вплинуть на врожай озимих культур.

Різке похолодання на території України до 20 градусів морозу не представляє загрози для врожаю озимих культур, повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.

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"На сьогодні можна говорити про те, що морози до 20 градусів ніякої загрози для врожаю озимих культур не представляють", - зазначила експерт.

За словами Адаменко, в західній частині України спостерігаються найнижчі температури, більше 20 градусів морозу. Однак озимим культурам у західних областях також нічого не загрожує, оскільки на полях лежить досить надійний сніговий покрив - більше 10 див. Вона додала, що саме завдяки снігу зниження температури ґрунту не сталося.

"На решті території України снігу менше, але там і температури вище. На сьогодні можна говорити, що ці три дні холодної погоди на озимі посіви ніяк не вплинуть", - зазначила експерт.

Адаменко також повідомила, що з 27 лютого в Україні очікується вихід двох південних циклонів внаслідок чого південні і центральні області засипле снігом до 1-2 березня.

"Додасться снігу як раз там, де його було недостатньо. А це, Херсонської, більшої частини Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях. Прийдешні снігопади також сприятливо вплинуть на врожай озимих культур і в майбутньому для посіву ярих культур", - повідомила експерт.

Як повідомляв УНІАН, за словами першого заступника міністра аграрної політики і продовольства Максима Мартинюка, озимі зернові культури в Україні станом на середину лютого зійшли на 99,6% з 7,3 мільйона га засіяних площ, причому в доброму та задовільному стані знаходяться озимі майже на 6,3 мільйона га (87%).

За інформацією Державної служби статистики, українські аграрії під урожай озимих культур і зеленого корму 2017 року засіяли 8,1 мільйона га, що на 3,8% більше, ніж минулого року. При цьому площі під зернові культури збільшилися на 1,5% – до 7,3 мільйона га.