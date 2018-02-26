Росія знову оголосила Білорусі «молочну війну»

Обмеження на ввезення молочної продукції з Білорусі введуть із 6 березня.

Россільгоспнагляд відклав введення заборони на постачання до Росії молока та ряду видів молочної продукції з Білорусі з 26 лютого на 6 березня.

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Про це повідомила журналістам прес-секретар відомства Юлія Мелано, передає Прайм.

"Нова дата введення обмежень - 18.00 6 березня 2018 року", - сказала вона.

"Россільгоспнагляд одночасно повідомляє, що партії зазначених товарів, що надійшли на тимчасові контрольні ветеринарні пункти, розташовані на російсько-білоруській ділянці кордону, після 18.00 6 березня 2018 року, будуть повернуті в Республіку Білорусь", - додала прес-секретар.

Россільгоспнагляд у четвер повідомив про введення з понеділка, 26 лютого, тимчасових обмежень на ввезення молока з Білорусі та окремих видів молочної продукції.

Під обмеження потрапили: пастеризовані, стерилізовані, концентровані, сухі, консервовані та згущені вершки; молочна наливна, концентрована і суха сироватка, концентрат сироватковий і молочний білок. При цьому вони не стосуються молока в споживчій упаковці.