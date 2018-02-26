Виробник Johnnie Walker випустить "жіночий" віскі Jane Walker

З кожної проданої пляшки Diageo пожертвує по одному долару в організації, що допомагають жінкам.

Компанія Diageo, виробник віскі Johnnie Walker, випустить на американському ринку алкогольний напій під назвою Jane Walker.

На логотипі зображена жінка, повідомляє Медуза із посиланням на Bloomberg.

За словами віце-президента Johnnie Walker Стефані Джейкобі, шотландський віскі традиційно вважається чоловічим напоєм. Передбачається, що під новим брендом він зацікавить і жінок.

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Обмежена серія шотландського віскі 12-річної витримки Black Label надійде в продаж у березні. Загальна кількість пляшок Jane Walker складе 250 тисяч. З кожної проданої пляшки Diageo пожертвує по одному долару в організації, що допомагають жінкам.

Diageo також планує збільшити кількість жінок у керівництві компанії і до квітня довести їх представництво в раді директорів до 50 відсотків.

Віскі Johnnie Walker виробляється з 1820 року. Він вважається найбільш поширеним шотландським віскі в світі. Творець віскі, шотландець Джонні Уокер з міста Кілмарнок, помер у 1857 році, а його син і онук Олександр Уокер і Олександр Уокер-молодший змогли зробити бренд впізнаваним і популярним. Саме під їх керівництвом був створений логотип віскі смужчиной в циліндрі і з тростиною.