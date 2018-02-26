Виробник Johnnie Walker випустить "жіночий" віскі Jane Walker

21:42, 26 лютого 2018
Агро
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Планується випустити 250 тисяч пляшок Jane Walker / фото Diageo

На логотипі зображена жінка, повідомляє Медуза із посиланням на Bloomberg.

За словами віце-президента Johnnie Walker Стефані Джейкобі, шотландський віскі традиційно вважається чоловічим напоєм. Передбачається, що під новим брендом він зацікавить і жінок.

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Обмежена серія шотландського віскі 12-річної витримки Black Label надійде в продаж у березні. Загальна кількість пляшок Jane Walker складе 250 тисяч. З кожної проданої пляшки Diageo пожертвує по одному долару в організації, що допомагають жінкам.

Diageo також планує збільшити кількість жінок у керівництві компанії і до квітня довести їх представництво в раді директорів до 50 відсотків.

Віскі Johnnie Walker виробляється з 1820 року. Він вважається найбільш поширеним шотландським віскі в світі. Творець віскі, шотландець Джонні Уокер з міста Кілмарнок, помер у 1857 році, а його син і онук Олександр Уокер і Олександр Уокер-молодший змогли зробити бренд впізнаваним і популярним. Саме під їх керівництвом був створений логотип віскі смужчиной в циліндрі і з тростиною.

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Теги: #шотландський віскі#Johnnie Walker#Jane Walker