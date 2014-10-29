Росія взяла під особливий контроль імпорт продуктів з Білорусі

Россільгоспнагляд бере під особливий контроль білоруські підприємства, які різко збільшили поставки продукції в Росію за останні місяці або ж почали поставки продукції, яку ніколи не виробляли раніше. Про це «Известиям» повідомив помічник керівника Россільгоспнагляду Олексій Алексєєнко.

За його словами, підвищену увагу санітарна служба приділить постачанню малих підприємств, які почали працювати в Білорусі недавно - після введення Росією продуктових антисанкцій на початку серпня.

Читайте такожСлідом за овочами Росія заборонила і м'ясо з Молдови"Ми проводимо активний моніторинг рибної продукції і приділяємо особливу увагу дрібним підприємствам, які рибу раніше не поставляли в Росію. Тому що наш досвід уже показав, що такі підприємства частіше допускають порушення. І, звичайно ж, в першу чергу, будуть закриватися поставки з таких підприємств, - зазначив Алексєєнко. Він запевнив, що особливий контроль Россільгоспнагляду торкнеться всіх видів тваринної і рослинної продукції - молока, сирів, овочів і фруктів.

На серпневій зустрічі глав країн Митного союзу президент Росії Володимир Путін вказав на те, що з Білорусі на територію РФ йде реекспорт забороненої продукції з ЄС, тобто, європейська продукція ввозиться під виглядом білоруської.

Читайте такожРосія не має доказів порушення санітарних норм українськими експортерамиСьогодні, за реєстром Россільгоспнагляду, постачання рибної продукції здійснюють з Білорусі понад 30 компаній, яєць і м'яса птиці - понад 20, молока і молочної продукції - 71 підприємство, м'яса і м'ясної продукції - понад 40 підприємств.

У прес-службі Міністерства сільського господарства Республіки Білорусь повідомили, що Россільгоспнагляд може повністю довіряти білоруським колегам.

Виконавчий директор «Рибного союзу», що об'єднує російських переробників риби, Сергій Гудков вважає, що випадки виявлення небезпечної риби з Білорусі поодинокі, а про випадки виявлення ввезення забороненої санкціями сировини нічого не відомо.

"Так чи інакше, закриття для Росії частини білоруських виробництв може призвести до подальшого зростання цін на рибу на російських прилавках. Сьогодні Білорусь ввозить готову рибну продукцію з норвезького лосося, який заборонений для ввезення в Росію. У Білорусі він проходить переробку і надходить до нас вже у вигляді посоленого філе, розфасованого в індивідуальну упаковку", - говорить Гудков.

Він зазначив, що російські постачальники червоної риби поки не можуть задовольнити попит: з серпня ціна на горбушу в Росії піднялася з 90 до 150 рублів - хоча після введення Росією санкцій ціни на світовому ринку на норвезький лосось впали на $2. Тим часом переробники норвезького лосося в Білорусі не завищують ціни, а збільшують обороти шляхом нарощування обсягів поставок.