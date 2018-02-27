Майже половина сільгосппродукції у 2017 році імпортувалася до України з ЄС – експерт

Поставки з Європи минулого року порівняно з 2016 роком збільшилися на 17% - до 2,27 мільярда доларів.

Позицію основного постачальника сільськогосподарської продукції в Україні другий рік поспіль утримують країни Європейського Союзу, їх частка в структурі вітчизняного імпорту агропродовольствия в 2017 році становила 48,9%, повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

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Як наголошується в повідомленні, вартість поставок з Європи минулого року збільшилася до 2,27 мільярда доларів з 1,94 мільярда доларів в 2016 році.

До України агропродовольча продукція ввозилася в основному з Польщі (457 мільйонів доларів), Німеччини (445 мільйонів доларів), Туреччини (301 мільйон доларів), Франції (209 мільйонів доларів), Італії (198 мільйонів доларів), Сполучених Штатів Америки (194 мільйона доларів), Нідерландів та Індонезії (176 мільйонів доларів), Норвегії (149 мільйонів доларів) та Іспанії (128 мільйонів доларів).

Разом ці 10 країн забезпечили понад 52% від загального вартісного обсягу імпорту агропродовольчої продукції до України.

Майже вдвічі менше – 941 мільйон доларів (20,2% українського імпорту сільгосппродукції) – припадає на країни Азії. Імпорт з Латинської Америки становив 391 мільйон доларів (8,4%), Африки – 237 мільйонів доларів (5,1%).

Поставки з країн СНД скоротилися порівняно з 2016 роком на 5,4% – до 157 мільйонів доларів (3,4% у загальному імпорті агропродовольчої продукції).

"У 2017 році у товарній структурі імпорту продовольчої продукції в Україну традиційно левова частка припадала на плоди, в основному цитрусові, банани і горіхи, – 477 мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні.

На другому місці за обсягом закупівель – 455 мільйонів доларів – риба та ракоподібні. Обсяги імпорту продукції цієї групи продуктів, в якій переважає морожена риба, збільшилися проти 2016 року майже на 11%.

До трійки лідерів також увійшли тютюн та вироби з нього. Їх було закуплено за кордоном на 403 мільйони доларів.

Імпорт насіння олійних культур – за рахунок насіння соняшнику – становить 309 мільйонів доларів. Кави і чаю закупили за кордоном на 194 мільйони доларів, а етилового спирту – на 182 мільйони доларів.

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Як повідомляв УНІАН, згідно зі звітом Єврокомісії, імпорт агропродовольчої продукції з ЄС в Україну за минулий рік зріс в грошовому вираженні на 16%, або на 250 мільйонів євро, - до 1,8 мільярда євро.

Виручка від експорту агропродовольчої продукції з України в країни Європейського Союзу в 2017 році, за даними звіту, зросла порівняно з минулим роком на 27%, або на 1,2 мільярда євро, і становить 5,52 мільярда євро.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, виручка від експорту української аграрної продукції в 2017 році збільшилася на 16,3% порівняно з 2016 роком і становить понад 17,9 мільярда доларів. Трійку лідерів експорту українських аграрних і харчових товарів очолюють зернові культури з часткою 36,2%, друге місце посідають олії - 25,1% і третє - насіння олійних культур з часткою в структурі 11,3%.