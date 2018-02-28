Екс-керівника держпідприємства "Артемсіль" підозрюють у службовій недбалості з мільйонним збитком

Прокуратурою спрямовано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі понад 30,5 млн грн.

Колишньому виконавчому директору Державного підприємства «Артемсіль» повідомлено про підозру у скоєнні службової недбалості та зловживання службовим становищем, що призвело до матеріальної шкоди підприємству – 1,2 млн дол. заморожено на депозиті в банку-банкруті, 1,7 млн грн втрачено через закупівлю сировини за завищеною ціною.

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Як повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, екс-посадовцю інкриміновані правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

"Під час досудового розслідування установлено, що у грудні 2014 року колишній посадовець, всупереч своїм службовим обов’язкам, без відповідного погодження з посадовими особами інших структурних підрозділів підприємства, використовуючи службове становище, перерахував на депозитний рахунок АТ «Банк «Фінанси та Кредит» гроші ДП «Артемсіль» у сумі 1,2 млн доларів США за договором банківського вкладу. Вказаний договір був укладений без нагальної необхідності для підприємства. До теперішнього часу грошові кошти банком не повернуті у зв’язку із тим, що фінансова установа знаходиться у стадії ліквідації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у березні 2015 року екс-виконавчий директор ДП «Артемсіль» уклав договір із товариством з обмеженою відповідальністю на поставку ферроціаніду калію та перерахував на рахунок ТОВ понад 4,7 млн грн. Слідством встановлено, що ферроціанід калію закуплено у ТОВ за значно завищеною ціною, чим спричинено матеріальну шкоду державному підприємству на загальну суму понад 1,7 млн грн.

На теперішній час колишньому посадовцю повідомлено про підозру в інкримінованих злочинах та прокуратурою спрямовано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі понад 30,5 млн грн.

Досудове розслідування триває.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Артемсіль» – найбільший виробник кухонної солі в Центральній і Східній Європі. Підприємство засноване в 1881 році. Виробнича потужність «Артемсолі» становить 7 млн тонн на рік. Чисельність працівників – понад 3 тис. осіб. Продукція підприємства експортується в 22 країни. На ринку солі в Україні частка підприємства перевищує 90%.