Діджиталізація в агро: МХП ділиться результатами і планами

Український агропромисловий холдинг МХП системно впроваджує в життя стратегію діджиталізації виробництва, що складається з декількох елементів. Перший з них, проект «Геоінформаційна система», сьогодні працює на всіх рослинницьких підприємствах Групи МХП та приносить суттєві результати.

«Передумови впровадження таких проектів очевидні для всіх компаній, що займаються агробізнесом та управляють земельним банком. Відсутність єдиної системи в обліку картографічних даних, велика кількість паперових документів, відсутність прозорого визначення геоприв'язки земельних масивів на місцевості — все це ускладнює ведення бізнесу і прийняття ефективних рішень», — поділилася Ірина Зайченко, керівник агропроектів проектного офісу МХП, на першій Аграрній IT-конференції, що пройшла в Києві 20 лютого 2018 року.

Реалізація проекту складалася з трьох етапів:

1. Створення картографічної бази, в ході якого до цифрового формату були приведені карти близько 130 тис. земельних ділянок і більше 3 тис. полів.

2. Розробка двостороннього обміну даними між системами ГІС і 1С, який на сьогоднішній день відбувається раз на добу і включає всю актуальну інформацію по документації та розрахунковим значенням.

3. Аудит земельного банку і формування докладного звіту по кожному підприємству, а також в розрізі філій і сільських рад.

За результатами реалізації перерахованих кроків стало можливим повернути в агровиробництво близько 30% виявлених технічних втрат на 12 підприємствах Групи МХП по всій Україні. Геоінформаційна система стала міцним фундаментом для розробки та впровадження комплексної автоматизації агровиробництва.

Цим діяльність МХП по діджиталізації не обмежується. У найближчих планах — введення в експлуатацію інформаційної системи ERP для всіх структурних підрозділів компанії замість традиційної системи обліку даних. Це дозволить використовувати продуктивну та масштабовану платформу для росту бізнесу, автоматизувати процес збору консолідованої інформації по підприємствах і знизити вплив людського фактору в процесі прийняття бізнес-рішень.

Інноваційні технології — важлива частина сучасного АПК, яка допомагає вирішувати найактуальніші проблеми. За результатами 2016 року МХП посів перше місце серед агропромислових комплексів в рейтингу інноваційних компаній України за версією журналу Forbes.

Інформаційна довідка

МХП – провідний виробник курятини в Україні з найбільшою долею на ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів. МХП володіє та контролює всі етапи виробництва курятини: від вирощування зернових і олійних культур, виробництва комбікормів до виробництва інкубаційних яєць та вирощування бройлерного поголів’я, переробки, збуту, дистрибуції та продажу м’яса птиці (зокрема через партнерські брендовані точки). Вертикальна інтеграція зменшує залежність МХП від постачальників і цін на сировину. Крім економічної ефективності, вертикальна інтеграція дозволяє МХП втілювати сувору політику біобезпеки, контролювати якість сировини і кінцеву якість, а також безпечність продукції до точок продажу. Для підтримки продажів МХП контролює дистрибуторську мережу, яка складається з 11 дистрибуційних центрів у великих містах України. МХП використовує власні вантажівки для доставки своєї продукції, що знижує загальні транспортні витрати і час доставки.

МХП також займає провідну позицію в рослинництві: кукурудзу МХП вирощує для виробництва комбікормів, а інші культури – пшеницю, ріпак тощо – продає третім особам. МХП орендує сільськогосподарські угіддя, які розташовані здебільшого в родючих чорноземних регіонах України.

З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером MHPC.