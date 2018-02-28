В Україні перші об'єднані громади отримали землі за межами населених пунктів

Рішення про передачу земель було прийнято на рівні уряду наприкінці січня цього року.

Кабінет міністрів України почав передачу земель сільськогосподарського призначення першим семи об'єднаним територіальним громадам (ОТГ), повідомила прес-служба Кабміну.

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«Кабінет міністрів України в рамках поглиблення децентралізації передав землю сільгосппризначення за межами населених пунктів першим семи об'єднаним територіальним громадам. Рішення про передачу земель було прийнято на рівні уряду наприкінці січня, і сьогодні вступає в практичну фазу реалізації», - йдеться в повідомленні.

За словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, процес передачі земель у власність ОТГ буде завершено до кінця поточного року. «У громад є повноваження, ресурси, земля - будь ласка, налагоджуйте життя», - зазначив Гройсман.

За інформацією прес-служби Кабміну, зокрема, земельні ділянки загальною площею 7,81 тис. га в комунальну власність отримали Городищенська сільська ОТГ Луцького району Волинської області (926,48 га), Гірсівська сільська ОТГ і Приазовська селищна ОТГ Приазовського району Запорізької області (798,48 га і 705,16 га відповідно).

Землю також отримали Смирновська сільська ОТГ Більмацького району Запорізької області (1,57 тис. га), Помічнянська міська ОТГ Добровеличківського району Кіровоградської області (70,57 га), Оболонська сільська ОТГ Семенівського району Полтавської області (2,95 тис. га) і Наталинська сільська ОТГ Красноградського району Харківської області (791,08 га).

У прес-службі зазначили, що 100% земельних ділянок на території зазначених ОТГ було сформовано, і відомості про них було внесено до Державного земельного кадастру, що дало змогу здійснити передачу в стислі строки - упродовж двох тижнів з моменту отримання відповідного звернення Головним управлінням земельної служби. Процедура не потребувала витрат з державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня Кабінет міністрів України прийняв рішення про передачу земель за межами населених пунктів в управління територіальних громад від Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр).

За словами Гройсмана, передача земель за межами населених пунктів у власність об'єднаних територіальних громад (ОТГ) дасть змогу громадам самостійно встановлювати орендну плату. ОТГ зможе самостійно визначати, під який відсоток здавати землю в оренду. Зараз багато цих земель орендують під 1-3%, що значно нижче за ринкову ціну.

Гройсман раніше повідомляв, що гроші від оренди отримуватиме місцевий бюджет. Отримані кошти громада може самостійно інвестувати в дороги, дитсадки, лікарні та інші важливі об'єкти.

Раніше повноваження місцевих рад щодо розпорядження землею були обмежені територією населених пунктів відповідно до Земельного кодексу, прийнятого в 2002 році. У 2012 році повноваження щодо розпорядження всіма сільгоспземлями держвласності отримало Державне агентство земельних ресурсів (нині Держгеокадастр).