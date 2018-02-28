Нідерланди вперше стали найбільшим імпортером українського м'яса

Минулого року експорт м'ясної продукції в цілому зріс на 37% - до 531,3 мільйона доларів.

Рейтинг імпортерів українського м'яса в 2017 році вперше очолили Нідерланди, частка цієї країни в українському експорті м'ясної продукції становить 15,1%, повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

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"Минулого року Нідерланди закупили українського м'яса на 80,5 мільйона доларів – в 2,4 рази більше, ніж в 2016 році", - відзначили в прес-службі.

Єгипет збільшив обсяги імпорту українського м'яса і субпродуктів на 73% – до 69,4 мільйона доларів і посів друге місце в рейтингу з часткою 13,1%.

Ірак закупив в України м'ясної продукції на 51,2 мільйона доларів (9,6%), а Білорусь – на 49,6 мільйона доларів (9,3% загального експорту цієї групи). Обсяги експорту вітчизняного м'яса до Азербайджану збільшилися в 2,7 рази і становлять 37,8 мільйона доларів (7,1%).

"Також помітно посилив свої позиції Гонконг, який закупив в Україні м'яса майже на 30 мільйонів доларів (5,6%), перевищивши показники 2016 року в 2,4 рази. За ними йдуть Грузія, яка минулого року імпортувала українського м'яса і субпродуктів на 22,9 мільйона доларів (4,3% експорту), Німеччина – на 21,7 мільйона доларів (4,1%) і Казахстан - на 20,8 мільйона доларів (3,9%)", - повідомила прес-служба.

Завершують топ-10 основних імпортерів української продукції м'ясної групи Об'єднані Арабські Емірати. Торік ця країна закупила м'яса на 19,2 мільйона доларів США (3,6%), майже втричі перевищивши показники 2016 року.

Згідно з повідомленням, у 2017 році завдяки триваючої широкій географічній диверсифікації та закріплення на нових ринках збуту після втрати російського зберігалася позитивна тенденція збільшення обсягів експорту м'яса і субпродуктів. В минулому році обсяги експорту продукції м'ясної групи збільшилися порівняно з показниками 2016 року на 37% і склали 531,3 мільйона доларів.

Тенденція збільшення обсягів постачань українського м'яса і субпродуктів за кордон зберігається і цього року. У січні 2018 року експорт цього виду продукції перевищив показники відповідного періоду 2017 року на 76% і становить 38,7 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, виручка від експорту української аграрної продукції в 2017 році збільшилася на 16,3% порівняно з 2016 роком і становить 17,9 мільярда доларів.

Трійку лідерів експорту українських аграрних і харчових товарів очолюють зернові культури з часткою 36,2%, друге місце займають олії - 25,1% і третє - насіння олійних культур з часткою в структурі 11,3%.