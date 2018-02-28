Сільгосппродукція в Україні за рік подорожчала майже на 12%

Продукція рослинництва в 2017 році подорожчала на 7,3%, а тваринництва – на 30,7% порівняно з 2016 роком.

Середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України у січні-грудні 2017 року зросли на 11,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року, повідомила Державна служба статистики.

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Згідно з повідомленням, продукція рослинництва за звітний період подорожчала на 7,3%, а тваринництва – на 30,7%.

У грудні порівняно з листопадом сільгосппродукція подорожчала на 2,9%. Зокрема, рослинницька продукція зросла в ціні на 3,2%, а тваринницької – на 1%.

Порівняно з груднем 2016 року середні ціни в грудні 2017 року зросли на 12,1%. Зокрема, вартість продукції рослинництва збільшилася на 9,7%, а тваринництва - на 22%.

Як повідомляв УНІАН, середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України у 2016 році зросли на 9% порівняно з 2015 роком. При цьому продукція рослинництва подорожчали на 16,3%, а тваринництва – на 1,7%.