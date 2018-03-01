Аграрний фонд за рік збільшив прибуток майже вдвічі

За підсумками 2017 року чистий прибуток компанії становив 94,8 млн грн.

Публічне акціонерне товариство "Аграрний фонд", що займається форвардними закупівлями, збільшило чистий прибуток в 2017 році порівняно з 2016 роком майже вдвічі з 48,7 млн грн до 94,8 млрд грн, повідомила прес-служба компанії.

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«За підсумками 2017 року дохід компанії «Аграрний фонд» становив 4,3 млрд грн, чистий прибуток – 94,8 млн грн. Виконання фінансового плану підприємства у частині чистого прибутку становить 103,6%», - йдеться в повідомленні.

Протягом 2017 року «Аграрний фонд» реалізував 616,1 тис. тис. тонн зерна, виготовив 252,5 тис. тонн борошна. Таким чином, компанія збільшила свою частку на ринку борошна України з 12,2% до 13%.

За результатами минулого року «Аграрний фонд» реалізував 248,7 тис. тонн борошна, з них 19 тис. тонн - за експортними контрактами. Частка підприємства на ринку внутрішнього споживання борошна зросла до 15,6%, а частка в експорті борошна - до 4,3%.

Згідно з повідомленням, реалізація борошна відбувалася як гуртовими, так і роздрібними партіями, зокрема, в торгових мережах під власною торговою маркою.

З метою збільшення підтримки вітчизняних сільгоспвиробників у 2017 році «Аграрний фонд» почав продаж мінеральних добрив. Минулого року компанія закупила 245,4 тис. тонн мінеральних добрив загальною вартістю 1,88 млрд грн, з яких поставлено сільгоспвиробникам 61,3 тис. тонн.

У 2017 році «Аграрний фонд» сплатив податків, зборів та обов'язкових платежів на суму 949 млн грн, у тому числі дивідендів – 24,4 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2017 року Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план державного підприємства з форвардних закупівель «Аграрний фонд» на 2017 рік, згідно з яким за підсумками поточного року підприємство має отримати 91,4 млн грн чистого прибутку, що на 88% перевищує показник 2016 року.

"Аграрний фонд" в 2016 році скоротив чистий прибуток у порівнянні з 2015 роком втричі – до 48,7 млн грн. При цьому дохід компанії становив 2,14 млрд грн, що на 26,2% менше, ніж у 2015 році.

З прибутку за 2016 рік підприємство сплатило до державного бюджету 24,36 млн грн дивідендів.

"Аграрний фонд" був створений в 2013 році. В його функціональні обов'язки входять форвардні закупівлі врожаю для підтримки українських сільгоспвиробників. Крім діяльності у сфері купівлі-продажу зерна підприємство також займається реалізацією продуктів його переробки.