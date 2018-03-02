Бюджетна комісія Житомирської облради підтримала розподіл коштів програми розвитку АПК на 8 напрямів

Загалом, на розвиток агропромислового комплексу Житомирщини у 2018 спрямують 5,3 млн грн з обласного бюджету.

Члени постійної комісії обласної ради з питань бюджету та комунальної власності підтримали проект рішення про розподіл коштів Програми розвитку агропромислового комплексу області на 8 напрямів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, засідання комісії відбулося сьогодні, 2 березня, за участю голови обласної ради Володимира Ширми.

«До програми агропромислового розвитку додали 3 напрямки фінансування: сприяння розвитку фермерських господарств (800 тис. грн) та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (730 тис. грн). Також на пропозицію Асоціації фермерів, у зв’язку з тим, що необхідно проводити навчання, тренінги для аграріїв, фермерів, 70 тис. грн плануємо направити на дорадництво», – розповів УНІАН начальник управління агропромислового розвитку ОДА Руслан Кирилюк.

Загалом, на розвиток агропромислового комплексу Житомирщини у 2018 спрямують 5,3 млн грн з обласного бюджету.

Депутати наголосили на необхідності підтримки малих сільськогосподарських та фермерських господарств, надання їм пільгових кредитів на закупівлю техніки українського виробництва.

2 млн грн цьогоріч спрямують на надання державного пільгового кредитування індивідуальним сільським забудовникам, 1 млн грн – на відшкодування вартості установок індивідуального доїння корів.

У рамках програми агропідприємства області зможуть отримати фінансову підтримку за такими напрямами:

- органічне виробництво – 100 тис. грн;

- приріст поголів’я корів у сільгосппідприємствах – 500 тис. грн;

- часткове відшкодування вартості придбання племінних телиць, нетелей, корів, господарствами населення – 100 тис. грн;

- сприяння розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів – 730 тис. грн;

- сприяння розвитку фермерських господарств – 800 тис. грн;

- дорадництво – 70 тис. грн.



Розподіл коштів депутати будуть затверджувати під час сесії обласної ради, яка відбудеться 7 березня 2018 року.

Під час комісії депутати розглянули загалом більше 70 питань бюджету та комунальної власності.