Агроекспорт: хто купує найбільше української сільгосппродукції

Найбільше української сільгосппродукції в 2017 році купили ЄС, Індія, Єгипет і Китай.

Найбільше української сільськогосподарської продукції та товарів харчової промисловості у 2017 році купили країни Європейського Союзу (на 5,6 млрд дол.), Індія (2 млрд дол.), Єгипет (1,3 млрд дол.) і Китай (на 1 млрд дол .).

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Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку України з посиланням на слова міністра Степана Кубіва.

«Найбільше української продукції АПК і харчової промисловості купили ЄС - 5,6 млрд дол., Індія - 2 млрд дол., Єгипет - 1,3 млрд дол. і Китай - 1 млрд дол.», - зазначив Кубів.

При цьому міністр наголосив, що експорт сільськогосподарської продукції та товарів харчової промисловості з України у 2017 році зріс на 16,2% порівняно з 2016 роком - до 17,8 млрд дол.