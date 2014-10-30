ЄС виділив €39 млн на підтримку сільгоспвиробників

Єврокомісія схвалила 27 програм допомоги сільськогосподарським виробникам Євросоюзу і країн третього світу, передає «Газета.Ru» із посиланням на прес-реліз ЄК.

Загальний бюджет цих програм складає €77,4 млн, €39 млн з яких вкладе Євросоюз. Більша частина цих програм розрахована на три роки.

Читайте такожЄС допоможе виробникам молока, яких торкнулися путінські «антисанкциї»Програми підтримки охоплюють виробників різних категорій продуктів, включаючи свіжу і перероблену плодоовочеву продукцію, молочні продукти, делікатеси, квіти, деякі сорти м'яса, а також баранину.

Раніше Європейська комісія ввела виняткові заходи для допомоги виробникам, які постраждали від заборони на імпорт овочів і фруктів в Росію.