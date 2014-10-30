У Росії У 2 рази подорожчала гречка: урожай загинув під 30-сантиметровим шаром снігу

Про це повідомили представники російських ритейлерів, пише ТАСС.

"Гречка високого цінового сегмента - нам пропонують зростання відпускних цін до 20%, низький ціновий сегмент - нас попереджають про підвищення майже у 2 рази", - заявив офіційний представник X5 Retail Group Володимир Русанов.

Інформацію про те, що постачальники зверталися щодо підвищення цін, підтвердив офіційний представник АШАН Андрій Творогов.

Читайте такожУ Росії зізналися, що зростання цін на продукти у 2014 році обжене інфляцію

До дефіциту гречаної крупи в Росії можуть призвести погодні умови у Сибіру та на Уралі, пояснили ТАСС у компанії "Увелка" (пакувальник круп). Частина врожаю гречки у регіонах загинула, але оцінити збитки неможливо, оскільки погодні умови можуть дозволити зібрати урожай, хоча якість зібраного з-під снігу зерна гречки буде гіршою, ніж зазвичай, зазначають у компанії. "На сьогодні наша компанія ціни на гречану крупу не піднімала, ми вивчаємо ситуацію", - сказав начальник відділу закупівель компанії Денис Очеретний.

Проте в Національному союзі зерновиробників вважають, що валовий урожай гречки в Росії у 2014 році дозволить уникнути дефіциту на ринку.

"У поточному році під цією культурою в низці регіонів ЦФО і ПФО площі були збільшені, а валовий урожай перевищує показники минулого року. На цих територіях гречка зібрана повністю", - повідомили в Союзі. Частково виявилося ускладненим збирання гречки в Алтайському краї через низький температурний фон і сніговий покрив місцями до 20-30 см, додали вони.

Раніше стало відомо, що на Уралі і в Сибіру склалися складні погодно-кліматичні умови (дощ зі снігом), що стало ризиком для врожаю зерна в цих регіонах. Під снігом опинилася помітна частина зернових.

Однак Мінсільгосп РФ запевнив, що ситуація не вплине на загальний прогноз врожаю в РФ - міністерство очікує 104,2 млн тонн у чистій вазі. До 30 жовтня галузеві експерти (ІКАР, "ПроЗерно") через погодну ситуацію знизили прогноз урожаю зерна в Росії на 1-2 млн тонн.

Різке зростання цін на гречану крупу складалося в Росії у 2010 році через загибель врожаю, зумовлену посухою.

Раніше УНІАН повідомляв, що санкції Путіна підняли ціни на продукти в Росії.