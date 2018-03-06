Аграрії обіцяють привести під Кабмін худобу в знак протесту (відео)

Причиною протесту сільгоспвиробників стала висока ставка податку на додану вартість.

Сільгоспвиробники сьогодні обіцяють привести до урядової будівлі худобу в знак протесту проти високої ставки податку на додану вартість.

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Про це повідомляє ТСН.uа.

Зазначається, що аграрії до недавнього часу не сплачували цього податку взагалі.

Кабмін у лютому затвердив програму підтримки аграрного сектора в 2018 році, передбачає виділення дотацій у розмірі 6,3 мільярда гривень: 4 мільярди гривень на дотації тваринникам, 550 мільйонів гривень - на програму 20% компенсації вартості української сільгосптехніки, 300 мільйонів гривень - на компенсацію кредитних ставок, 75 мільйонів гривень - на розвиток хмелярства, висадку садів, виноградників і ягідників. Дрібні і середні сільгоспвиробники зможуть скористатися держпідтримкою тільки в тому випадку, якщо об'єднаються в кооперації.

"Потенційні учасники програми - сільгоспкооперативи, до складу яких входить не менше 20 членів, серед яких щонайменше одне фермерське господарство. Земельний банк в користуванні кожного із СІК - фізичних осіб не має перевищувати 100 га. Зрозуміло, що претенденти на держпідтримку мають бути фінансово стійкими, чинними і не мати боргів перед бюджетами", - пояснив заступник голови Міністерства аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк.

Аграрії виступають проти такого розподілу коштів, а також умов програми, які порушують права сільгоспвиробників.

За офіційними даними, нині в Україні працюють понад 79 тисяч агропідприємств, з яких 29 - великі холдинги, майже 8 тисяч - малі і середні підприємства, а решта - мікрогосподарства, в тому числі невеликі сімейні ферми.