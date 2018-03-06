Україна минулого року майже подвоїла експорт молока - експерт

Майже половина експорту молокопродуктів в 2017 році припала на масло (46%).

Українські виробники молока за підсумками 2017 року збільшили експорт молочної продукції на 82,4% в порівнянні з 2016 роком, коли було експортовано 109,2 тисячі тонн на суму 158 мільйонів доларів, повідомив економіст інвестиційного центру Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) Андрій Ярмак в ході ХІ Міжнародного молочного конгресу.

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"Україна в 2017 році збільшила експорт молочних продуктів на 82,4%, тобто реально ми практично подвоїли експорт молочних продуктів. Саме завдяки цьому фактору в минулому році виробники змогли отримати відносно непогану ціну на молоко", - повідомив експерт.

Ярмак зазначив, що структура експорту в 2017 році порівняно з 2016 роком трохи змінилася. Так, в минулому році майже половина експорту молокопродуктів припала на експорт олії (46%), тоді як в 2016 році найбільшу частку в структурі експорту молочних продуктів займало сухе знежирене молоко (СЗМ). Це пов'язано із збільшенням попиту на олію на світовому ринку. А викликаний такий попит, за словами експерта, тим, що вчені і лікарі повністю реабілітували репутацію молочних жирів. "Молочні жири в світі більше не вважаються причиною зайвої ваги і не представляє загрози для здоров'я. Ці міфи розвіяні", - додав Ярмак.

За його словами, в 2017 році експорт (СОМ) склав 29%, сири – 12%, сироватка - 9%, молоко і вершки – 3%, кисломолочна продукція – 1%.

Експерт також зазначив, що прибутковість виробництва молока (український молочний індекс порівнюється закупівельна ціна на молоко з ціною на концентратный раціон годівлі корів) зросла майже на третину протягом одного року.

"Головне, щоб ми ці кошти не проїли, а інвестували в подальший розвиток, знання, підвищення ефективності, оскільки в 2018 році, можливо, не все так райдужно", - зазначив Ярмак.

Як повідомляв УНІАН, за словами економіста FAO Андрія Ярмака, надходження на переробку молока екстра-сорту в Україні за підсумками 2017 року зросли на 16,1%, а збільшення обсягів переробки молока екстра-сорти дозволить Україні ще більше наростити обсяги експорту.

За даними Державної служби статистики, виробництво молока в Україні у 2017 році становило 950 тисяч тонн, що на 2% більше, ніж в 2016 році. Українські підприємства в 2017 році скоротили виробництво молоковмісних продуктів на 1,4% порівняно з 2016 роком – до 141 тисячі тонн.