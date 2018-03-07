Єгипет вже 7 років є лідером з імпорту українських зернових

Іспанія посіла друге місце у рейтингу імпортерів українського зерна з часткою 7,3% у структурі загального експорту, Китай - третє, з часткою 6,9%.

Експорт українських зернових культур в Єгипет в 2017 році збільшився на 10,5% порівняно з 2016 роком і склав 833,8 млн дол., зайнявши найбільшу частку в структурі експорту серед країн-імпортерів українського зерна, повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

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"Лідируючу позицію в рейтингу найбільших імпортерів російських зернових з 2011 року традиційно утримує Єгипет. У минулому році він закупив українського зерна на 10,5% більше, ніж у 2016 році – на 833,8 мільйона доларів. Його частка в загальному експорті цього виду сільськогосподарської продукції склала 12,8%", - повідомила прес-служба.

Відзначається, що найбільшими покупцями українського зерна в 2017 році, як і раніше, були країни Азії, Африки і Європи.

Згідно з повідомленням, Іспанія, збільшивши обсяги закупівель зерна майже на 10% порівняно з 2016 роком – до 475 6 мільйона доларів (7,3%), завоювала друге місце в топ-10. Їй поступився Китай – 447,3 мільйона доларів (6,9%).

"Далі йдуть Нідерланди, які в 2016 році посідали всього лише 13 місце у рейтингу імпортерів вітчизняних зернових. Минулого року вони закупили цього виду агропродукції на 446,5 мільйона доларів (6,9%), перевищивши показники 2016 року в 2,2 рази. Італія в минулому році в 1,3 рази збільшила обсяги імпорту зерна у вартісному обсязі – до 340 мільйона доларів (5,1%)", - йдеться в прес-релізі.

Зазначається, що експорт зернових в Індонезію залишився майже на рівні 2016 року і склав в минулому році 329 мільйона доларів (5,1%). Бангладеш імпортував зерна на 317 мільйонів доларів (4,9%) – на 10% більше, ніж в 2016 році. Експорт українського зерна в Саудівську Аравію склав минулого року 295 мільйонів доларів (4,5%).

Ізраїль закупив цього виду сільгосппродукції в 1,6 рази більше, ніж в 2016 році – на 281 мільйон доларів (4,3%). В результаті він перемістився з 15 місця в топ-10. Обсяги поставок в Індію склали 266 мільйонів доларів (4,1%).

"Справжньою "родзинкою" 2017 року стала Туреччина, яка в попередні роки майже не закуповувала зернові в Україні. У минулому році вартісний обсяг експорту вітчизняного зерна в цю країну становить 237 мільйонів доларів – 3,6% в загальному експорті цієї продукції", - зазначили в прес-службі.

Також повідомляється, що починаючи з 2010 року, Україна щорічно нарощує обсяги експорту зернових. У 2017 році був встановлений черговий рекорд: на зарубіжні ринки було вивезено 41,8 мільйона тонн вітчизняного зерна. Це в три рази перевищує показники 2010 року і на 4% показники 2016 року.

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Однак, згідно з повідомленням, рекордні обсяги експорту зернових культур у 2017 році через низькі світові ціни на сировину не принесли рекордної валютної виручки. Вона збільшилася проти результатів 2016 року лише на 7% і становила 6,5 мільярда доларів.

Наголошується, що також був досягнутий рекордний обсяг зарубіжних поставок кукурудзи – 19,4 мільйона тонн. Це на 12,2% більше показників 2016 року і в 4,8 рази перевищує результати 2010 року.

Обсяги експорту пшениці, хоча і перевищили показники 2010 року у 3,6 рази, залишилися майже на рівні 2016 року і становили минулого року 17,3 мільйона тонн.

"Порівняно з 2016 роком помітно – в 1,6 рази – збільшився експорт сорго зернового. Обсяги закордонних поставок становили минулого року 148,3 тисячі тонн. Це майже в 4 рази перевищує показники 2010 року", - відзначили в прес-службі.

Поставки ячменю за кордон залишилися майже на рівні попереднього року – 4,9 млн тонн. Обсяг експорту жита збільшився порівняно з 2016 роком більш ніж у 4 рази і становив минулого року 25 тисяч тонн. Експорт рису збільшився в 2017 року на 3% – до 1,2 тисячі тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, за підсумками 2016-2017 маркетингового року (липень 2016 – червень 2017) Україна встановила новий абсолютний рекорд з експорту зернових – 43,9 мільйона тонн.

Виручка від експорту української аграрної продукції в 2017 році збільшилася на 16,3% порівняно з 2016 роком і становила понад 17,9 мільярда доларів.