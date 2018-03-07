Україна за рік збільшила експорт картоплі в 3,5 раза

Найбільшими покупцями української картоплі були Білорусь, Молдова та Азербайджан.

За підсумками 2017 року українські аграрії поставили на зовнішні ринки 17,6 тисячі тонн картоплі, що у 3,5 рази більше, ніж в 2016 році, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зазначається, що в грошовому вираженні сума експорту цих коренеплодів становила 3,4 мільйона доларів.

Найбільшими покупцями української картоплі були Білорусь (10,5 тисячі тонн на 2,6 мільйона доларів), Молдова (4 тисячі тонн на 0,5 мільйона доларів) і Азербайджан (2,5 тисячі тонн на 242 тисячі доларів).

"У 2017 році було імпортовано в Україну коренеплодів 3,8 тисячі тонн загальною вартістю 2,05 мільйона доларів. Найбільшими імпортерами були Нідерланди (1,4 тисячі тонн на 859 тисяч доларів) і Єгипет (0,5 тисячі тонн на 207 тисяч доларів)", - повідомили в прес-службі.

Згідно з повідомленням, позитивне зовнішньоторговельне сальдо в 2017 році по цій позиції становила 1,4 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, українські аграрії в 2017 році зібрали 9,3 мільйона тонн овочевих культур з 446,3 тисячі га при врожайності 207,8 ц/га. Врожай картоплі становить 22,2 мільйона тонн з 1,3 мільйона га при врожайності 167,8 ц/га.