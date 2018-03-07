Coca-Cola вперше за свою історію випустить алкогольний напій

Компанія вирішила вийти на перспективний японський ринок слабоалкогольних напоїв.

Рішення про випуск нового продукту, призначеного, насамперед, для японського ринку, в керівництві компанії назвали історичним.

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Про це повідомляє The Financial Times.

Coca-Cola, повідомляє видання, планує завоювати частку в сегменті "чжухай" - напоїв з фруктовими смаками, що містять близько 5% алкоголю.

Про те, що Coca-Cola може випустити алкогольний напій раніше заявляв голова японського підрозділу компанії Джордж Гардуньо, відповідаючи на питання про те, які нові продукти готуються до виходу на ринок в 2018 році.

Ринок напоїв "чжухай", за даними японських аналітиків, з 2013 року демонструє щорічне зростання на 5-25%.

Coca-Cola, подібно до інших виробників газованих безалкогольних напоїв, зазначає FT, останні роки стикається зі зниженням продажів в усьому світі. Така тенденція пов'язана з тим, що споживачі скорочують споживання напоїв, що містять цукор.