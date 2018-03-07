На Чернігівщині зафіксували новий спалах чуми свиней

Падіж двох голів свиней зафіксований у приватному господарстві в с. Грабівка Куликівського району.

У Чернігівській області 6 березня зафіксований черговий випадок небезпечного вірусного захворювання - африканської чуми свиней (АЧС).

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Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації.

Згідно з інформацією, в селі Грабівка Куликівського району в приватному господарстві по вул. 8 Березня зафіксовано падіж двох голів свиней.

Згідно з результатами дослідження патологоанатомічного матеріалу, Київським випробувальним центром державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи встановлено діагноз "африканська чума свиней".

Сьогодні у населеному пункті заплановані заходи щодо утилізації свиней в цьому господарстві та обхід інших приватних господарств для вилучення та ліквідації тварин шляхом спалювання.