Fitch знизив рейтинг агрохолдингу «Мрія» до дефолтного «RD»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг агрохолдингу «Мрія», який допустив у серпні технічний дефолт, до рівня «RD» (обмежений дефолт) з «С», йдеться в повідомленні агентства.

«Зниження рейтингів до «RD» зумовлено невиправленим дефолтом за купонною виплатою у вересні 2014 року, після закінчення 30-денного пільгового періоду, і без наступної купонної виплати або публічного оголошення про прогрес в обговоренні реструктуризації заборгованості з кредиторами», - сказано в повідомленні Fitch.

Виходячи з цього, аналітики Fitch припускають, що власники облігацій «Мрії» та інші кредитори зазнають значних втрат. При цьому в агентстві відзначили, що кредитори холдингу, судячи за повідомленнями в пресі, незадоволені планом, запропонованим компанією 24 жовтня, тому терміни і результат реструктуризації досі не ясні.

Крім того, Fitch відзначає подальше погіршення ліквідності «Мрії» у зв'язку зі скороченням грошових потоків від операційної діяльності в 2014 році, що, в свою чергу, пов'язано з несприятливими цінами на сільгоспкультури в цьому сезоні.

Нестача ліквідності, на думку аналітиків агентства, буде чинити тиск на проведення «Мрією» посівної кампанії 2015 року.

«Якщо ціни на сировину залишаться на нинішньому низькому рівні, а виробничі витрати, в тому числі і на насіння, пальне, добрива, як і раніше на високому, то ми очікуємо подальшого істотного зниження EBITDA компанії в наступному році порівняно з нашими прогнозами», - зазначили в Fitch.

Як повідомляв УНІАН, агрохолдинг «Мрія» на початку серпня не зміг виплатити близько 130 млн дол. за своїми зобов'язаннями. У жовтні, після серії переговорів з кредиторами, компанія заявила, що не має наміру відмовлятися від зобов'язань перед кредиторами та лізингодавцями.

Однак незабаром міжнародний комітет кредиторів і міноритарні акціонери агрохолдингу попросили вище керівництво України розслідувати діяльність компанії та її контролюючих осіб, а також підтримати зусилля кредиторів щодо збереження цілісності бізнесу компанії шляхом здійснення прозорої реструктуризації її боргів. За їх даними, заборгованість «Мрії» перед усіма фінансовими кредиторами до моменту оголошення дефолту склала 1,3 млрд дол.

Кредитори зажадали від «Мрії» достроково погасити єврооблігації на 400 млн дол. з терміном обігу до 2018 року, включаючи виплату нарахованих відсотків, а також частину кредитів на загальну суму 49 млн євро.

Довідка УНІАН. Багатопрофільний агрохолдинг «Мрія», контрольований Іваном і Клавдією Гута, обробляє близько 320 тис. га у п'яти областях на заході України. Компанія спеціалізується на вирощуванні зернових, цукрових буряків і картоплі. У 2008 році «Мрія» через зареєстровану на Кіпрі компанію Mriya Agro Holding Plc залучила 90 млн дол. шляхом продажу на Франкфуртській біржі 20% акцій.