Росія заборонила поставки білоруського молока

Причиною заборони поставок молока в Роскомнагляді назвали "порушення ветеринарно-санітарних вимог ЄАЕС".

Россільгоспнагляд вводить тимчасові обмеження на постачання продукції тваринного походження з трьох білоруських підприємств з 9 березня.

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Про це повідомляє Росбалт з посиланням на прес-службу відомства.

"Ці підприємства порушили норми і вимоги Росії та Євразійського економічного союзу (ЄАЕС). Поставки з "Агрокомбінату "Снів" обмежуються через повторного виявлення в м'ясі птиці доксицикліну з підприємства "Біловезькі сири" - через повторне виявлення ципрофлоксацину в концентрованій молочній сироватці, а з "Несвижського заводу дитячого харчування" - через повторне виявлення сухого молока в питному ультрапастеризованному молоці", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що через порушення ветеринарно-санітарних вимог ЄАЕС Россільгоспнагляд вводить режим посиленого лабораторного контролю щодо продукції "Бобруйскмолоко" через тетрациклін в молоці. Така ж міра торкнулася "Калинковичский молочний комбінат" (Свєтлогорськая філія) через виявлення окситетрацикліну в сухому знежиреному молоці та на "Щучинський маслосирзавод" - через виявлення тетрацикліну в сироватковому білковому концентраті.

Раніше терміни обмеження ввезення молочної продукції з Білорусі неодноразово змінювалися.