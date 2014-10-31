Україна домовляється про постачання до Південної Кореї 100 тис. тонн кукурудзи на рік

«Зараз ДПЗКУ і Daewoo International ведуть переговори з розвитку торговельно-експортних відносин, зокрема, закупівлі продовольчої кукурудзи від 100 і більше тис. тонн на рік, так само ведуться переговори щодо експорту української соняшникової олії», - цитує прес-служба главу міністерства Ігоря Швайку.

У свою чергу, посол Республіки Корея Сол Кьон Хун, із яким напередодні відбулася зустріч голови Мінагропроду, підтвердив зацікавленість його країни у співробітництві з Україною, у тому числі і в аграрному секторі.

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«По-перше, хочу сказати, що Республіка Корея підтримує незалежність і цілісність України. Наше керівництво бажає взяти участь у відбудові Донбасу. Ми сподіваємося на розвиток нашої співпраці, зокрема, і в інвестиційних проектах у сільському господарстві, і закупівлі зернових», - наводить прес-служба слова посла.

Довідка УНІАН. ДПЗКУ - вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт із зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 55 філій, їх загальна робоча місткість становить 3,461 млн тонн сільгоспкультур, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів - 2,380 млн тонн зернових вантажів на рік.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна в рамках угоди з Китаєм експортує 3,5 млн тонн с/г культур.