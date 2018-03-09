У Бельгії вибухнув скандал з простроченим м'ясом

Зокрема, у фарші "амерікен", який у Бельгії їдять в сирому вигляді, були виявлені м'ясні відходи, заборонені до виробництва і продажу для вживання людиною.

У Бельгії вибухнув скандал з некондиційним і простроченим м'ясом. За вказівкою міністра сільського господарства королівства Дені Дюкарма і Федерального агентства з безпеки продовольчої мережі (AFSCA) продукція підприємства Veviba, що спеціалізується на виробництві м'ясного фаршу, була вилучена з продовольчих прилавків.

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Як повідомили в AFSCA, дана міра прийнята після того, як у результаті перевірки виробництва з обвалювання та заморожування м'ясної продукції в місті Верв'ю були виявлені порушення, які становлять загрозу для здоров'я споживачів, повідомляє РИА Новости.

Зокрема, у фарші "амерікен", який у Бельгії їдять в сирому вигляді, були виявлені м'ясні відходи, заборонені до виробництва і продажу для вживання людиною. Крім того, компанія вказувала неправильні дані про дату заморожування м'ясних туш.

Покупцям, у яких в результаті споживання некондиційного фаршу стався розлад травлення, AFSCA рекомендувало негайно звернутися до лікаря.

На частку Veviba припадає близько третини виробленої у Бельгії м'ясної продукції.

Через порушення санітарно-епідеміологічних вимог Мінсільгосп і AFSCA прийняли рішення тимчасово відкликати у компанії ліцензії на виробництво.

Нагадаємо, в липні-серпні 2017 року в Бельгії і ще 24 країнах Євросоюзу вибухнула "яєчна криза", викликана появою на прилавках магазинів яєць і продуктів на їх основі, заражених інсектицидом фіпроніл.

Скандал в Євросоюзі вибухнув після того, як в яйцях, що поставляються у торговельну мережу бельгійськими та голландськими птахівницькими господарствами, було встановлено наявність фіпронілу. Його використовують для лікування курей-несучок від вошей, однак за європейськими нормами застосовувати цю речовину в птахівничих господарствах, чия продукція орієнтована на споживчий ринок, заборонено.

Експерти попереджали, що часте вживання яєць, що містять цей інсектицид, небезпечно для здоров'я. Тим не менш мільйони яєць, заражених фіпронілом, надійшли на прилавки магазинів більшості країн ЄС.

В результаті вимушеного знищення продукції втрати європейських птахівників становили десятки мільйонів євро, що спонукало національні влади запитувати фінансову допомогу у ЄС. Для компенсації втрат бельгійським птахівникам Єврокомісія виділила близько п'яти мільйонів євро.