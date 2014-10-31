Україна вже зібрала 55,6 млн тонн зернових

Згідно з повідомленням, середня врожайність зернових у країні до зазначеної дати склала 41,2 ц/га проти 37,8 ц/га до 31 жовтня минулого року.

Зокрема, у Мінагропроді повідомили, що до 31 жовтня аграрії намолотили 19,2 млн тонн кукурудзи.

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Що стосується збирання олійних культур, то до 31 жовтня сільгоспвиробники намолотили 9,4 млн тонн соняшнику (прибрано 95% площ) і 3,5 млн тонн сої (93%).

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод прогнозує, що українські аграрії у 2014 році зможуть зібрати 60,5-64,4 млн тонн зернових і зернобобових культур проти 63 млн тонн у 2013 році. Дельту між цими показниками у міністерстві пояснюють відсутністю повної інформації про урожайність кукурудзи в охоплених воєнними діями районах Донбасу.

Також повідомлялося, що Україна не буде надавати Росії дані про врожай.