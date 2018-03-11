Україна за сім років потроїла експорт зернових

Також минулого року було досягнуто рекордний обсяг зарубіжних поставок кукурудзи.

Україна минулого року експортувала на зовнішні ринки 41,8 мільйона тонн зернових, що в три рази вище за показник 2010 року і на 4% більше, ніж в 2016.

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Про це повідомляє ZN.ua

Як повідомив агентству заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", член-кореспондент НААН Микола Пугачов, минулого року був досягнутий рекордний обсяг зарубіжних поставок кукурудзи – 19,4 мільйона тонн, що на 12,2% більше показників 2016 року і в 4,8 разу – результатів 2010.

"Обсяги експорту пшениці, хоча і перевищили показники 2010 року у 3,6 рази, залишилися майже на рівні 2016 року і склали в минулому році 17,3 мільйона тонн. Порівняно з 2016 року помітно – в 1,6 рази – збільшився експорт сорго зернового. Обсяги закордонних поставок склали в минулому році 148,3 тисячі тонн. Це майже в 4 рази перевищує показники 2010 року. Поставки ячменю за кордон залишилися майже на рівні попереднього року - 4,9 мільйона тонн. Обсяг експорту жита збільшився порівняно з 2016 року більш ніж у 4 рази і становив минулого року 25 тисяч тонн", - підкреслив експерт.

Зазначимо, згідно з прогнозами Міністерства аграрної політики і продовольства, експорт зернових з України в 2017/2018 маркетингового року становитиме 41 мільйон тонн.