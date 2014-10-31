Виробництво цукру в Україні до 31 жовтня зросло вдвічі

Згідно з повідомленням, до 31 жовтня переробкою цукрових буряків займалися 47 заводів, які переробили 8,36 млн тонн цукрових буряків.

У міністерстві також повідомили, що буряк зібраний на площі 264 тис. га (79% від прогнозу), накопано 11,7 млн тонн цієї культури. Середня врожайність буряків склала 443 ц/га проти 394 ц/га на рік раніше.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод прогнозує зростання обсягів виробництва цукру в Україні у 2014/2015 МГ до 1,7 млн тонн до 1,2 млн тонн у попередньому сезоні.

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У 2014 році Україна засіяла цукровим буряком понад 330 тис. га, урожай цієї культури очікується на рівні 15 млн тонн. У цьому сезоні переробка цукрових буряків відбувається прискореними темпами через те, що виробники побоюються проблем з поставками газу на їхні підприємства.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна може збільшити виробництво цукру на 34%.