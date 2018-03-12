В Україні значно подорожчали яйця та м'ясо

Яйця за рік подорожчали на 51%, м'ясо - на 27%.

Ціни на яйця в Україні в лютому 2018 року зросли на 50,9% порівняно з лютим минулого року, на м'ясо - на 26,6%, повідомила прес-служба Державної служби статистики України.

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При цьому порівняно з січнем 2018 року вартість яєць зменшилася на 1,6%, а м'яса - на 0,3%.

Згідно з повідомленням, ціни на фрукти в лютому 2018 року порівняно з лютим 2017 року зросли на 43,8%, на овочі - збільшилися на 19,4%. Порівняно з січнем ціни на фрукти та овочі зросли на 6,8% і 1,5%, відповідно.

Відзначається, що ціна на хліб за рік зросла на 18,4%. У лютому порівняно з січнем ціна на хліб збільшилася на 1,6%.

В цілому ціни на продукти харчування за рік зросли на 17,9%.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в лютому 2018 року порівняно з лютим 2017 року сповільнилася до 14% із 14,11% місяцем раніше.

Національний банк прогнозує зниження інфляції в Україні на кінець 2018 року до 8,9%, що практично відповідає урядовому прогнозу на рівні 9%.

Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду і Світового банку, інфляція в Україні цього року сповільниться до 7%.