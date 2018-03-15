В Україні стало менше свиней та корів

Поголів'я птиці збільшилося на 1,4% – до 197,5 млн голів.

Поголів'я великої рогатої худоби в Україні на 1 березня 2018 року склало 3,69 мільйона голів, що на 5,2% менше, ніж на аналогічну дату 2017 року, повідомила Державна служба статистики.

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Зокрема, поголів'я корів склало 2,01 мільйона голів, що на 4,5% менше, ніж на 1 березня минулого року.

Крім того, поголів'я свиней на звітну дату скоротилося на 7,7% – до 6,07 мільйона голів, поголів'я овець та кіз зменшилось на 4,1% і склало 1,38 мільйона голів.

Поголів'я птиці збільшилося на 1,4% – до 197,5 мільйона голів.

У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію c тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції на сході України.

Як повідомляв УНІАН, поголів'я великої рогатої худоби в Україні на 1 січня 2017 року становило 3,63 мільйона голів, що на 1,5% менше, ніж на аналогічну дату 2017 року. Зокрема, поголів'я корів становило 2,06 мільйона голів, що на 2,1% менше, ніж на 1 січня минулого року. Поголів'я свиней скоротилося на 8,2% – до 6,12 мільйона голів, поголів'я овець і кіз – зросло на 1%, до 1,32 мільйона голів, а поголів'я птиці збільшилося на 1,7% – до 205,1 мільйона голів.